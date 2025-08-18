صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پانی کی تقسیم پر جھگڑا،ڈنڈے ،کلہاڑیاں چل گئیں ،5زخمی

  • ملتان
پانی کی تقسیم پر جھگڑا،ڈنڈے ،کلہاڑیاں چل گئیں ،5زخمی

ملتان (کرائم رپورٹر) تھانہ الپہ کے علاقے میں نہری پانی کی تقسیم پر جھگڑا ہو گیا جس میں پانچ افراد زخمی ہو گئے ۔

پولیس کے مطابق جھگڑا بچ پھاٹک کے قریب پیش آیا۔ زخمیوں میں 63 سالہ مرید حسین ، 22 سالہ ساجد ، 35 سالہ امتیاز مائی ، 40 سالہ عالیہ اور 24 سالہ شان شامل ہیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق زخمیوں کو ڈنڈوں اور کلہاڑیوں کے وار لگے ۔ریسکیو اہلکاروں نے زخمیوں کو موقع پر ہی ابتدائی طبی امداد فراہم کی تاہم تمام زخمیوں نے ہسپتال منتقل ہونے سے انکار کر دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

چینی بحران ختم نہ ہوسکا ، بلیک میں فروخت

سیلاب سے نمٹنے کیلئے تمام محکمے مکمل تیار رہیں،خالد گورائیہ

پٹرولیم مصنوعات کے غیر قانونی کاروبار کیخلاف کریک ڈاؤن

انٹر ڈسٹرکٹ کلب کراٹے چمپئن شپ کا انعقاد

عوام کے جان و مال کا تحفظ ‘ امن پولیس کی ذمہ داری :ڈی پی او

خواتین مریم نواز کے انقلابی اقدامات کو تحسین کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں، شازیہ بانو

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر