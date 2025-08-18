پانی کی تقسیم پر جھگڑا،ڈنڈے ،کلہاڑیاں چل گئیں ،5زخمی
ملتان (کرائم رپورٹر) تھانہ الپہ کے علاقے میں نہری پانی کی تقسیم پر جھگڑا ہو گیا جس میں پانچ افراد زخمی ہو گئے ۔
پولیس کے مطابق جھگڑا بچ پھاٹک کے قریب پیش آیا۔ زخمیوں میں 63 سالہ مرید حسین ، 22 سالہ ساجد ، 35 سالہ امتیاز مائی ، 40 سالہ عالیہ اور 24 سالہ شان شامل ہیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق زخمیوں کو ڈنڈوں اور کلہاڑیوں کے وار لگے ۔ریسکیو اہلکاروں نے زخمیوں کو موقع پر ہی ابتدائی طبی امداد فراہم کی تاہم تمام زخمیوں نے ہسپتال منتقل ہونے سے انکار کر دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے ۔