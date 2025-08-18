مکہ ٹاؤن کرکٹ ٹورنامنٹ، تصدق الیون سنسنی خیز مقابلے میں فاتح
وہاڑی (خبرنگار)شہری علاقہ مکہ ٹاؤن میں پہلے عثمان مرحوم حافظ احسان آل پاکستان کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ تصدق الیون نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد جیت لیا۔
مکہ ٹاؤن سکول گراؤنڈ میں کھیلے گئے میچ کو دیکھنے کے لیے تماشائیوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ فائنل میں مہمان خصوصی کے طور پر معروف فارماسسٹ چودھری ذیشان علی، ڈاکٹر محمد ارشاد، ندیم شیروانی اور راؤ بلال محبوب شریک ہوئے ۔ فاتح ٹیم کے کپتان سینئر کرکٹر نعیم چٹھہ کو ٹرافی اور نقد انعامات دیے گئے ۔ اس موقع پر چودھری ذیشان علی نے کہا کہ نوجوانوں کو کھیلوں کی جانب راغب کرنا خوش آئند ہے ۔ مکہ ٹاؤن میں کامیاب ایونٹ کے انعقاد پر منتظمین کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے انہوں نے جیتنے والی ٹیم کے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی۔