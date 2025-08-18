صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مکہ ٹاؤن کرکٹ ٹورنامنٹ، تصدق الیون سنسنی خیز مقابلے میں فاتح

  • ملتان
مکہ ٹاؤن کرکٹ ٹورنامنٹ، تصدق الیون سنسنی خیز مقابلے میں فاتح

وہاڑی (خبرنگار)شہری علاقہ مکہ ٹاؤن میں پہلے عثمان مرحوم حافظ احسان آل پاکستان کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ تصدق الیون نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد جیت لیا۔

مکہ ٹاؤن سکول گراؤنڈ میں کھیلے گئے میچ کو دیکھنے کے لیے تماشائیوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ فائنل میں مہمان خصوصی کے طور پر معروف فارماسسٹ چودھری ذیشان علی، ڈاکٹر محمد ارشاد، ندیم شیروانی اور راؤ بلال محبوب شریک ہوئے ۔ فاتح ٹیم کے کپتان سینئر کرکٹر نعیم چٹھہ کو ٹرافی اور نقد انعامات دیے گئے ۔ اس موقع پر چودھری ذیشان علی نے کہا کہ نوجوانوں کو کھیلوں کی جانب راغب کرنا خوش آئند ہے ۔ مکہ ٹاؤن میں کامیاب ایونٹ کے انعقاد پر منتظمین کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے انہوں نے جیتنے والی ٹیم کے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

چینی بحران ختم نہ ہوسکا ، بلیک میں فروخت

سیلاب سے نمٹنے کیلئے تمام محکمے مکمل تیار رہیں،خالد گورائیہ

پٹرولیم مصنوعات کے غیر قانونی کاروبار کیخلاف کریک ڈاؤن

انٹر ڈسٹرکٹ کلب کراٹے چمپئن شپ کا انعقاد

عوام کے جان و مال کا تحفظ ‘ امن پولیس کی ذمہ داری :ڈی پی او

خواتین مریم نواز کے انقلابی اقدامات کو تحسین کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں، شازیہ بانو

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر