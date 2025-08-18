صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
پیر ناصر شاہ کا خیبر پختونخوا متاثرین سے اظہار یکجہتی

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) معروف سماجی شخصیت پیر سید ناصر شاہ نے خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں حالیہ بارشوں اور سیلابی ریلوں سے بھاری جانی و مالی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔

 انہوں نے کہا کہ ہم جاں بحق افراد اور متاثرہ خاندانوں کے غم میں شریک ہیں۔ پیر ناصر شاہ نے حکومت اور فلاحی اداروں سے متاثرین کی فوری امداد اور بحالی کے اقدامات کی اپیل کی۔ انہوں نے جاں بحق افراد کے لیے مغفرت، زخمیوں کی صحت یابی اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا بھی کی۔

 

