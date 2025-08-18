دھنوٹ میں وسیب اتحاد اجلاس، تعلیم و صحت کے مسائل زیر بحث
دھنوٹ (نامہ نگار)وسیب اتحاد دھنوٹ کا اجلاس چیئرمین چودھری محمد اسلام ثانی کی صدارت میں ہوا جس میں دھنوٹ کی ترقیاتی ضروریات، تعلیم و صحت کے مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
گورنمنٹ بوائز ہائی سکول کی بگڑتی حالت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے شرکا نے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا۔بنیادی مرکز صحت دھنوٹ میں روزانہ ڈیڑھ سو سے زائد مریض آتے ہیں لیکن حکومتی پیکیج صرف 40 مریضوں کی ادویات کے لیے ہے جس سے عوام اور ڈاکٹروں کو مشکلات کا سامنا ہے ۔ اجلاس میں کہا گیا کہ دھنوٹ کی 40 ہزار آبادی کے لیے بنیادی مرکز صحت کو رورل ہیلتھ سنٹر کا درجہ دینا ناگزیر ہے ۔اجلاس میں اس امر پر بھی زور دیا گیا کہ سیوریج سکیم کو تاحال ضلع کونسل نے ٹیک اوور نہیں کیا جس سے ڈسپوزل ورکس بروقت نہیں چلتے اور نشیبی علاقوں میں گندا پانی جمع ہو جاتا ہے ۔ مطالبہ کیا گیا کہ سیوریج سکیم فوری طور پر ضلع کونسل کے حوالے کی جائے ۔ اس کے علاوہ شہر کی سڑکوں کی تعمیر کے دوران پیدا ہونے والی گردوغبار کی وجہ سے شہریوں کو مسائل کا سامنا ہے ، اس لیے روزانہ کی بنیاد پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے ۔ آخر میں فیصلہ کیا گیا کہ تعلیم اور صحت کے مسائل کو حکومتی سطح پر اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ عوامی تعاون سے اپنی مدد آپ کے تحت بھی حل کرنے کی کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ اجلاس میں چودھری برکت علی ریاض، رانا یوسف علی خان، حاجی گلزار حسین مغل، ڈاکٹر شوکت علی اعجاز اور دیگر شخصیات نے شرکت کی۔