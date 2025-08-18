اصلاحی جماعت کے زیر اہتمام جشن سلطان الفقر کی تقریب
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین برانچ ضلع خانیوال کے زیراہتمام مقامی میرج ہال میں جشن سلطان الفقر کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔
تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا جس کی سعادت قاری عبدالرؤف نے حاصل کی جبکہ نعت نشاط احمد شاہ ساقی نے پیش کی۔ تقریب سے صدر مدارس دارالعلوم غوثیہ عزیزیہ انوار حق باہو، علامہ مفتی منظور حسین قادری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اہل ایمان ہمیشہ اپنے اسلاف صالحین اور بزرگان دین کی تعلیمات کو زندہ رکھنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔