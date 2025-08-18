ڈرگ کنٹرول ٹیم کا فارمیسیوں پر چھاپہ، منشیات برآمد
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) ڈرگ کنٹرولر خانیوال نوید حسین اور ڈرگ انسپکٹر کبیروالا عاصم الیاس پر مشتمل ڈرگ کنٹرول ٹیم خانیوال نے میڈینکس پلس فارمیسی اور شہباز فارمیسی سردار پور چوک کبیروالا پر مشترکہ چھاپہ مارا۔
چھاپے کے دوران وہاں سے بغیر سیل پرچیز ریکارڈ کے کنٹرول شدہ منشیات اور نشہ آور اشیاء برآمد ہوئیں۔ فارمیسی کا ڈرگ ایکٹ 1976 کے تحت چالان کیا گیا اور کیس مزید کارروائی کے لیے ڈی کیو سی بی خانیوال کو بھجوا دیا گیا۔ شہباز فارمیسی سے منشیات کے مشتبہ نمونے بھی حاصل کیے گئے ۔ ڈرگ انسپکٹرز کی جانب سے چیکنگ کے دوران مختلف احاطوں میں ادویات کے ذخیرہ کو محفوظ رکھنے کے لیے اے سی فعال رکھنے کی ہدایات بھی جاری کی گئیں تاکہ ادویات کو شدید درجہ حرارت سے بچایا جا سکے اور ان کی وارنٹی و فروخت کا ریکارڈ باقاعدگی سے برقرار رکھا جا سکے ۔