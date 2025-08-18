صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈرگ کنٹرول ٹیم کا فارمیسیوں پر چھاپہ، منشیات برآمد

  • ملتان
ڈرگ کنٹرول ٹیم کا فارمیسیوں پر چھاپہ، منشیات برآمد

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) ڈرگ کنٹرولر خانیوال نوید حسین اور ڈرگ انسپکٹر کبیروالا عاصم الیاس پر مشتمل ڈرگ کنٹرول ٹیم خانیوال نے میڈینکس پلس فارمیسی اور شہباز فارمیسی سردار پور چوک کبیروالا پر مشترکہ چھاپہ مارا۔

 چھاپے کے دوران وہاں سے بغیر سیل پرچیز ریکارڈ کے کنٹرول شدہ منشیات اور نشہ آور اشیاء برآمد ہوئیں۔ فارمیسی کا ڈرگ ایکٹ 1976 کے تحت چالان کیا گیا اور کیس مزید کارروائی کے لیے ڈی کیو سی بی خانیوال کو بھجوا دیا گیا۔ شہباز فارمیسی سے منشیات کے مشتبہ نمونے بھی حاصل کیے گئے ۔ ڈرگ انسپکٹرز کی جانب سے چیکنگ کے دوران مختلف احاطوں میں ادویات کے ذخیرہ کو محفوظ رکھنے کے لیے اے سی فعال رکھنے کی ہدایات بھی جاری کی گئیں تاکہ ادویات کو شدید درجہ حرارت سے بچایا جا سکے اور ان کی وارنٹی و فروخت کا ریکارڈ باقاعدگی سے برقرار رکھا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

چینی بحران ختم نہ ہوسکا ، بلیک میں فروخت

سیلاب سے نمٹنے کیلئے تمام محکمے مکمل تیار رہیں،خالد گورائیہ

پٹرولیم مصنوعات کے غیر قانونی کاروبار کیخلاف کریک ڈاؤن

انٹر ڈسٹرکٹ کلب کراٹے چمپئن شپ کا انعقاد

عوام کے جان و مال کا تحفظ ‘ امن پولیس کی ذمہ داری :ڈی پی او

خواتین مریم نواز کے انقلابی اقدامات کو تحسین کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں، شازیہ بانو

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر