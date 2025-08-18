خواتین جماعت اسلامی کا خواتین و زائرین کے اعزاز میں استقبالیہ
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) حلقہ خواتین جماعت اسلامی کے زیر اہتمام حاجی خواتین اور عمرہ زائرین کے اعزاز میں استقبالیہ کا انعقاد کیا گیا۔۔۔
جس میں کثیر تعداد میں خواتین نے شرکت کی۔ رکن جماعت محترمہ شہناز اختر نے درس قرآن دیتے ہوئے حج کے بعد کی ذمہ داریوں پر روشنی ڈالی۔ محترمہ شہناز مشتاق نے زائرین کے تاثرات پیش کروائے ۔ اس موقع پر کتاب داستان طائران حرم کا تعارف بھی کروایا گیا جسے شہناز اختر نے تحریر کیا تھا۔ پروگرام کا اختتام دعا اور زائرین کے لیے ریفریشمنٹ پر ہوا۔