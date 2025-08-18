صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خواتین جماعت اسلامی کا خواتین و زائرین کے اعزاز میں استقبالیہ

  • ملتان
خواتین جماعت اسلامی کا خواتین و زائرین کے اعزاز میں استقبالیہ

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) حلقہ خواتین جماعت اسلامی کے زیر اہتمام حاجی خواتین اور عمرہ زائرین کے اعزاز میں استقبالیہ کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

 جس میں کثیر تعداد میں خواتین نے شرکت کی۔ رکن جماعت محترمہ شہناز اختر نے درس قرآن دیتے ہوئے حج کے بعد کی ذمہ داریوں پر روشنی ڈالی۔ محترمہ شہناز مشتاق نے زائرین کے تاثرات پیش کروائے ۔ اس موقع پر کتاب داستان طائران حرم کا تعارف بھی کروایا گیا جسے شہناز اختر نے تحریر کیا تھا۔ پروگرام کا اختتام دعا اور زائرین کے لیے ریفریشمنٹ پر ہوا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

طوفانی بارشوں کی پیشگوئی:اشتہاری بورڈز سے جان لیوا حادثات کا خدشہ

کراچی پورٹ سے کروڑوں روپے مالیت کی ممنوعہ ادویات اسمگل کرنے کی کوشش ناکام

ذیابیطس کے مریضوں میں جان لیوا ڈپریشن کی شرح میں خطرناک اضافہ

ضلع کورنگی میں ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد

سنرجی گروپ نے ڈریگنز آف پاکستان میں 15 ایوارڈز نام کرلیے

گلشن حدید کو واٹرکارپوریشن کی لائن سے کنکش فراہم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر