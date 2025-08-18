پنجاب حکومت اور عوام پختونخوا کے عوام کے دکھ میں شریک ہیں:علی حسنین
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) ڈسٹرکٹ بار کے رکن و ممتاز قانون دان علی حسنین جٹ ایڈووکیٹ نے خیبر پختونخوا میں حالیہ سیلابی صورتحال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے ۔
اپنے تعزیتی پیغام میں انہوں نے کہا کہ سیلاب نے کئی زندگیاں اجاڑ دیں اور گھروں کے چراغ بجھا دیے ہیں۔ علی حسنین جٹ ایڈووکیٹ نے کہا کہ پنجاب حکومت اور عوام اس کڑے وقت میں خیبر پختونخوا کے عوام کے دکھ میں شریک ہیں۔ انہوں نے دعا کی کہ جاں بحق افراد کو جنت الفردوس میں مقام ملے اور متاثرین کو صبر و حوصلہ عطا ہو۔