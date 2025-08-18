خانیوال گن مین کی فائرنگ سے کانسٹیبل اور2شہری زخمی
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) کبیروالا کے علاقے سبز منڈی پٹرول پمپ پر گن مین کی اندھا دھند فائرنگ سے پولیس اہلکار اور دو شہری زخمی ہوگئے ۔ زخمیوں میں کانسٹیبل عدنان عارف، شہری شان علی اور شاہد شامل ہیں۔
پولیس تھانہ سٹی کبیروالا کے مطابق اہلکار دورانِ گشت پٹرول پمپ پر تعینات گن مین کی موجودگی چیک کرنے پہنچے اور اسے مورچے میں بیٹھنے کی ہدایت کی۔ اس دوران پٹرول پمپ پر موجود رئیس نامی گن مین مشتعل ہوگیا اور سیدھی فائرنگ شروع کردی جس کے نتیجے میں کانسٹیبل عدنان عارف سمیت دونوں شہری زخمی ہوگئے ۔ فائرنگ کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا جبکہ دیگر اہلکاروں نے فوری طور پر صورتحال کو قابو میں لیا۔ زخمی پولیس اہلکار اور دونوں شہریوں کو طبی امداد کے لیے تحصیل ہسپتال کبیروالا منتقل کر دیا گیا، جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے ۔ پولیس نے واقعہ کی رپورٹ درج کرتے ہوئے گن مین رئیس کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ہے۔