بلاول بھٹو کو نشان امتیاز ملنا جیالوں کے لئے اعزاز ہے :رانا خالد محمود
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی جنرل سیکرٹری پروفیسر رانا خالد محمود ایڈووکیٹ نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو سفارتی خدمات پر نشان امتیاز ملنے پر مبارکباد دی۔
انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو کو اعلیٰ قومی اعزاز ملنا تمام جیالوں کے لئے فخر کی بات ہے ۔ حکومت پاکستان کی جانب سے یہ اعزاز نہ صرف ملک بلکہ پیپلز پارٹی کے لئے بھی باعث افتخار ہے ۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو نے عالمی سطح پر پاکستان کا مقدمہ مؤثر انداز میں پیش کیا۔