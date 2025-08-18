صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عبدالحکیم میں فائر بریگیڈ سٹیشن نہ ہونے پر شہری سراپا احتجاج

  • ملتان
عبدالحکیم میں فائر بریگیڈ سٹیشن نہ ہونے پر شہری سراپا احتجاج

عبدالحکیم (نامہ نگار، سٹی رپورٹر)عبدالحکیم شہر میں چند ماہ کے دوران آگ لگنے کے مسلسل واقعات ، فائر بریگیڈ سٹیشن نہ ہونے پر لاکھوں روپے کا نقصان،ر شہری سراپا احتجاج بن گئے ، متعلقہ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔

تاجروں کا کہنا ہے کہ عبدالحکیم میں فائر بریگیڈ سٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہر بار جان و مال کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے ،گزشتہ روز پرانی سبزی منڈی میں واقع منیاری کی دکان میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس سے لاکھوں روپے کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا، اس سے پہلے ریلوے پھاٹک کے قریب کریانہ کی دکان میں شارٹ سرکٹ کے باعث لگنے والی آگ نے پوری دکان کو جلا کر راکھ کر دیا،کچھ عرصہ قبل کچا کھوہ روڈ پر کار شو روم بھی آگ کی لپیٹ میں آ گیا تھا جس میں درجنوں گاڑیاں جل کر تباہ ہو گئی تھیں۔مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ہر واقعے کے بعد خانیوال سے فائر بریگیڈ بلائی جاتی ہے لیکن بروقت نہ پہنچنے کے باعث نقصان بڑھ جاتا ہے ۔ شہریوں اور تاجر تنظیموں نے وزیراعلیٰ اور کمشنر ملتان سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیاہے ۔

 

