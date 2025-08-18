صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بوریوالا میں غیر قانونی اڈے قائم، ٹریفک جام روز کا معمول

  • ملتان
بوریوالا میں غیر قانونی اڈے قائم، ٹریفک جام روز کا معمول

بورے والا (سٹی رپورٹر) ٹریفک پولیس اور مقامی انتظامیہ کی مبینہ غفلت کے باعث جنرل بس سٹینڈ اور مرکزی شاہراہیں غیر قانونی اڈوں کی زد میں آ چکی ہیں۔ ٹریفک جام روز کا معمول بن گیا ہے جبکہ شہریوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے ۔

 بااثر ٹرانسپورٹرز نے مرکزی شاہراہوں کو پارکنگ ایریا میں بدل رکھا ہے جس پر شہری سراپا احتجاج ہیں۔لاری اڈا بورے والا جو شہر کے وسط میں لاہور روڈ، چیچہ وطنی روڈ، عارف بازار اور ملتان روڈ کے سنگم پر واقع ہے ، ہر وقت شدید ٹریفک دباؤ کا شکار رہتا ہے ۔ نان اے سی بسوں کے لیے باقاعدہ سٹینڈ موجود ہونے کے باوجود بیشتر بسیں سڑک پر ہی کھڑی کر دی جاتی ہیں، اسی طرح ملتان روڈ پر ایم سی ماڈل ہائی سکول کی دیوار کے ساتھ دکانوں کے سامنے پرائیویٹ کاریں، ویگنیں، مزدا گاڑیاں اور نان اے سی بسیں کھڑی رہتی ہیں جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے ۔لاہور روڈ اور چیچہ وطنی روڈ پر چنگ چی رکشا ڈرائیور بھی روڈ کے درمیان کھڑے ہو کر ٹریفک بلاک کرتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹریفک پولیس کے اہلکار اکثر تھانہ صدر کے قریب موجود رہتے ہیں مگر اس کے باوجود ٹریفک جام معمول کی بات ہے اور کارروائی نہیں کی جاتی۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام اور ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر غیر قانونی اڈوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ لاری اڈا اور مرکزی شاہراہوں کو ٹریفک دباؤ سے نجات دلائی جا سکے ۔

 

