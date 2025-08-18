صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علی پور میں چہلم شہدائے کربلا کے حوالے سے مرکزی جلوس

مظفرگڑھ(سٹی رپورٹر)علی پور میں چہلم شہدائے کربلا کے حوالے سے مرکزی جلوس ، ڈی پی او سید غضنفر علی شاہ کا ایس ڈی پی او علی پور کے ہمراہ جامعہ حسینیہ مرکزی امام بارگاہ و جلوس روٹ کا دورہ۔۔۔

تفصیل کے مطابق ڈی پی او سید غضنفر علی شاہ نے علی پور میں جلوس پروگرام چہلم حضرت امام حسین ؓو شہدائے کربلا کے موقع پر مرکزی امام بارگاہ جامعہ حسینہ کا وزٹ کیا، جلوس روٹ و امام بارگاہ کے اطراف میں سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا، رضاکاروں سے ہر داخل ہونے والے فرد کی چیکنگ و میٹل ڈی ٹیکٹر خود چیک کئے ، ٹریفک اہلکاروں سے بھی ملاقات کی اور پارکنگ مناسب فاصلے پر رکھنے کی ہدایات جاری کیں، روف ٹاپ، انٹری، ایگزٹ اور تمام راستوں پر موجود سکیورٹی ڈیوٹی چیک کی۔انہوں نے سپیشل ڈیوٹی پر آئے پنجاب کانسٹیبلری اور پنجاب رینجرز کے اہلکاروں اورجلوس منتظمین سے بھی ملاقات کی اور سکیورٹی انتظامات کے حوالے سے گفتگو کی۔ ڈی پی او کا کہنا تھا کہ چہلم حضرت امام حسین ؓ کے موقع پر سکیورٹی کے فول پروف انتظامات کئے گئے ہیں اور وہ خود براہ راست اس کی نگرانی کررہے ہیں۔

 

