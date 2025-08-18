خاتون منشیات فروش گرفتار، ڈیڑھ کلو سے زائد کرسٹل آئس برآمد
گگومنڈی (نامہ نگار)پولیس چوکی تاجپورہ نے ڈرگ ڈیلر شازیہ بی بی کو گرفتار کرکے ڈیڑھ کلو سے زائد کرسٹل آئس برآمدکرلی۔
پولیس کے مطابق ملزمہ 81 ای بی عارفوالا کی رہائشی ہے جو بھاری مقدار میں کرسٹل آئس سپلائی کرنے جا رہی تھی۔ اطلاع ملنے پر سب انسپکٹر ذوالفقار علی نے عملہ اور لیڈی کانسٹیبل کے ہمراہ جھوک نواز روڈ پر چھاپہ مارا جس دوران ملزمہ کے قبضہ سے ایک کلو 60 گرام کرسٹل آئس برآمد ہوئی۔ ایس ایچ او تھانہ گگومنڈی حسن آفتاب کیانی کے مطابق گرفتار خاتون عرصہ دراز سے منشیات فروشی میں ملوث تھی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔