وراثتی زمین پر قبضہ کیلئے بھائی جان کے دشمن بن گئے

  • ملتان
لودھراں (سٹی رپورٹر) لودھراں کے نواحی موضع جاگیر ہوڑا کے رہائشی محمد صغیر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ اس کا بھائی ظفر اقبال اور بھتیجے وراثتی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے جان کے دشمن بن گئے ہیں۔

 انہوں نے اعلیٰ حکام سے جان و مال کے تحفظ اور انصاف فراہم کرنے کی اپیل کی۔محمد صغیر نے بتایا کہ والد کی طرف سے 12 کنال 3 مرلے وراثتی اراضی اس کے حصے میں آئی تھی جس کا انتقال اور قبضہ 12 برس سے اس کے پاس ہے اور وہ زمین کی ونڈہ بھی کروا چکا ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ 16 اگست کو دن دو بجے جب وہ اپنے رقبے پر ہل چلا رہا تھا تو ان کا بھائی ظفر اقبال اپنے تین بیٹوں شان پہلوان، شہباز اور ندیم ظفر کے ہمراہ آ گیا اور زمین پر قبضے کی کوشش کی۔محمد صغیر کے مطابق مزاحمت پر ملزموں نے مکوں اور ڈنڈوں سے تشدد کیا۔ واقعہ کی اطلاع پولیس کو دی گئی جس پر ایس ایچ او تھانہ صدر موقع پر پہنچے اور میڈیکل بھی کرایا گیا۔ متاثرہ شہری نے بتایا کہ وہ تحریری درخواست بھی پولیس کو دے چکا ہے ۔انہوں نے ڈی پی او لودھراں اور اعلیٰ پولیس حکام سے اپیل کی کہ ملزموں کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کیا جائے ۔

 

