لودھراں میں خاتون اور بچے کا مبینہ اغوا، تاوان کا مطالبہ

  • ملتان
لودھراں (سٹی رپورٹر) چک نمبر 28 ایم تحصیل دنیاپور کے رہائشی آفتاب احمد نے الزام لگایا ہے کہ اس کی بیوی اور چار سالہ بیٹا نامعلوم ملزموں کے ہاتھوں مبینہ طور پر اغوا ہو چکے ہیں جبکہ بیوی کو سندھ میں زبردستی نکاح کروا کر تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ۔

 انہوں نے وزیراعلیٰ پنجاب، وزیراعلیٰ سندھ اور اعلیٰ پولیس حکام سے بیوی اور بچے کی فوری بازیابی کی اپیل کی ہے ۔ آفتاب احمد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ 24 مارچ 2025 کو اس کی بیوی فوزیہ آفتاب اور بیٹا محمد معاذ احمد گھر سے اغوا کر لیے گئے ۔ 26 مارچ کو تھانہ صدر دنیاپور میں نامعلوم ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کرایا گیا۔ بعدازاں موبائل فون ٹریس کر کے وہ سندھ کے ضلع گھوٹکی میرپور ماتھیلو پہنچا جہاں علاقائی سردار جام شیر نے مبینہ طور پر بیوی کی واپسی کے لیے بھاری رقم کا تقاضا کیا۔آفتاب احمد کا کہنا تھا کہ ملزمان عبدالقیوم، محبوب علی اور عبدالغفار نے بیوی کو سفید کار میں اغوا کیا جنہیں مقدمے میں نامزد بھی کر دیا گیا ہے ۔ الزام کے مطابق خاتون کا زبردستی نکاح کراچی میں کرایا گیا اور اسے مسلسل تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ۔انہوں نے کہا کہ پولیس کی کارروائی تسلی بخش نہیں، اس لیے کیس کو سی سی ڈی کے حوالے کیا جائے ۔ آفتاب احمد نے آرمی چیف، وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ پنجاب و سندھ اور آئی جی پولیس سے اپیل کی کہ ملزموں کو گرفتار کر کے اس کی بیوی اور بچے کو بازیاب کرایا جائے ۔

 

