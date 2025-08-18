وہاڑی میں چہلم شہدائے کربلا کا مرکزی جلوس پُرامن اختتام پذیر
وہاڑی (خبر نگار،نمائندہ خصوصی)حضرت امام حسینؓ اور چہلم شہدائے کربلا کا مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ زینبیہ سے برآمد ہوا اور روایتی راستوں سے گزرتا ہوا واپس سفارت زینبیہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔جلوس میں عزائداروں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔
شرکاء نے ماتم، سینہ کوبی اور نوحہ خوانی کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ مختلف مقامات پر ماتمی انجمنوں نے پرسوز نوحے پڑھے جبکہ نیاز اور سبیل کا وسیع انتظام بھی کیا گیا۔ نمازِ ظہرین کا باجماعت اہتمام بلدیہ چوک میں ہوا۔ضلعی انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے فول پروف سکیورٹی انتظامات کیے گئے ۔ داخلی و خارجی راستوں پر سخت چیکنگ، واک تھرو گیٹس، میٹل ڈیٹیکٹرز اور سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے نگرانی کی جاتی رہی۔ پولیس کی بھاری نفری تعینات رہی جبکہ ڈی ایس پی اور ایس ایچ او کی زیر نگرانی اہلکار مسلسل گشت کرتے رہے ۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شہریوں کے تعاون اور مؤثر حکمت عملی کے باعث جلوس کا اختتام پُرامن ماحول میں ممکن ہوا۔