حکومتی اقدامات سے ملک میں خوشحالی آئے گی،احمد یار ہنجرا ء

  • ملتان
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) مسلم لیگ ن کے ضلعی صدر و سابق صوبائی وزیر جیل خانہ جات ملک احمد یار ہنجراء نے کہا ہے کہ وفاق اور پنجاب حکومتیں عوامی ترقی و خوشحالی کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہیں۔

 نوجوانوں کے لیے انٹرن شپ پروگرام کا اجرا اسی سلسلے کی کڑی ہے جس کے تحت ویٹرنری گریجوایٹس کو 60 ہزار روپے جبکہ پیرا ویٹس اور معاونین لائیوسٹاک کو 40 ہزار روپے ماہانہ دیا جائے گا، اس سے نوجوانوں کو باعزت روزگار کے مواقع میسر آئیں گے اور لائیوسٹاک معیشت میں بہتری آئے گی۔انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت نے کسانوں کے لیے ٹریکٹر اسکیم شروع کی ہے جس کے تحت آسان شرائط پر سبسڈی کے ساتھ ٹریکٹر فراہم کیے جا رہے ہیں۔ وفاقی حکومت بھی زرعی شعبے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے اور کھاد پر سبسڈی، بیجوں کی فراہمی و نہری نظام کی بہتری جیسے اقدامات اسی پالیسی کا حصہ ہیں۔ احمد یار ہنجراء نے خیبر پختونخوا میں بارشوں و سیلاب سے جاں بحق ہونے والوں پر افسوس کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم خود ریلیف آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے جاں بحق افراد کے درجات کی بلندی اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا بھی کی۔

 

