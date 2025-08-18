صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اپوزیشن کا واحد ایجنڈا قیدی رہائی، مسائل سے لاتعلق،افتخار احمد

  • ملتان
اپوزیشن کا واحد ایجنڈا قیدی رہائی، مسائل سے لاتعلق،افتخار احمد

مونڈکا (نامہ نگار)پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے سیکرٹری اطلاعات اور رکن قومی اسمبلی نوابزادہ افتخار احمد خان نے کہا ہے کہ ملک کسی بھی عالمی خطرے ، معاشی بحران یا جنگی حالات سے دوچار ہو، اپوزیشن کا واحد مطالبہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارا قیدی رہا کرو۔

انہوں نے کہا کہ اپوزیشن رہنماؤں کے نزدیک عوامی مسائل کی کوئی اہمیت نہیں۔اپنی رہائش گاہ سیف نگر خانگڑھ میں امیدوار پی پی 271 میاں نوید اصغر مکول اور رہنما امجد میرانی کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات ہوں یا اہم قانون سازی، اپوزیشن صرف قیدی کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہے ، حتیٰ کہ انڈیا کی جارحیت کے وقت بھی اپوزیشن نے فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا اور مودی کے موقف کی تائید کی۔انہوں نے کہا کہ دس مئی کی رات افواج پاکستان نے ساڑھے تین گھنٹے میں بھارت کو شکست دے کر پوری دنیا میں اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا لیکن اس موقع پر بھی اپوزیشن اپنی ضد پر قائم رہی۔ بعدازاں جب حکومتی بیانیے میں اختلاف سامنے آیا تو ایوان مچھلی منڈی کا منظر پیش کرنے لگا۔نوابزادہ افتخار احمد خان نے کہا کہ ن لیگ اور پی ٹی آئی بری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں، اب ملک میں صرف پیپلز پارٹی کی سنجیدہ اور تحمل پر مبنی سیاست ہی کامیاب ہوگی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ آنے والا دور پیپلز پارٹی کا ہے ۔

 

