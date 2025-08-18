صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بغیر شناخت زیرقبضہ زمین پر غیر مقامی افراد رکھنے پرپابندی

  • ملتان
بغیر شناخت زیرقبضہ زمین پر غیر مقامی افراد رکھنے پرپابندی

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) ایس ڈی پی او سرکل کوٹ ادو عبدالغفار خان نے ہدایت کی ہے کہ سرکل کے تمام معززین، نمبرداروں اور کاشتکار حضرات اگر اپنے زیرقبضہ رقبہ یا زیرسرپرستی کسی پکھی واس یا غیر مقامی افراد کو رہائش یا پناہ دیے ہوئے ہیں۔۔۔

تو وہ آئندہ 24 گھنٹے میں ان کی مکمل شناختی تصدیق کرا کر ریکارڈ تھانہ میں جمع کرائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے شناختی کارڈ بنوائے جائیں اور ملازمت پر رکھنے کی صورت میں فوری اندراج بھی کیا جائے بصورت دیگر ایسے افراد کو اپنے رقبے سے ہٹا دیا جائے ورنہ قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہدایات امن و امان کے قیام اور عوامی تحفظ کے لیے جاری کی گئی ہیں۔

 

