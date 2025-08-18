ڈاکو اہلخانہ کو یرغمال بنا کر 40تولہ سونا، نقدی ،سامان لوٹ کر فرار
ماچھیوال(نامہ نگار)چھ ڈاکوؤں کی اہل خانہ کو یرغمال بنا کر لوٹ مار، 40تولہ سونا، نقدی اور قیمتی سامان لیکر فرار ہوگئے ۔
ذرائع کے مطابق نواحی گاؤں 547 ای بی میں گزشتہ شب چھ ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر پہلے پہرہ داروں کو قابو میں لے کر رسیوں سے باندھا اور بعد ازاں پی ٹی عارف گجر کے بھائی ریاست کے گھر کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے ، اہل خانہ کو یرغمال بنایا اور گھر کے کمروں کی تلاشی لیتے ہوئے تقریباً 40 تولہ طلائی زیورات، ہزاروں روپے نقدی، موبائل فونز اور قیمتی پارچات لوٹ لیے اور فرار ہوگئے ۔ اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی جبکہ فرانزک ٹیموں نے بھی جائے وقوعہ پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزموں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔ شہریوں نے پولیس کے اعلیٰ حکام سے فوری کارروائی اور ملزموں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے ۔