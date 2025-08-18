صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رشتہ داروں نے بیوہ کا جینا عذاب بنا دیا، جھوٹے مقدمات درج

  • ملتان
رشتہ داروں نے بیوہ کا جینا عذاب بنا دیا، جھوٹے مقدمات درج

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر)چاہ لوہار والا موضع پتل کی رہائشی رخسانہ بی بی بیوہ غلام یاسین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ اس کے رشتہ داروں نے اس کا جینا دوبھر کر رکھا ہے۔۔۔

اس کے چار بچے ہیں ،ایک بیٹا اور بیٹی آنکھوں سے معذور ہیں مگر وارڈ نمبر 14 محلہ قاضی والا کے رہائشی محمد اکرم آرائیں اور احمد ایاز اکرم نے اس کے خلاف دو جھوٹے مقدمات درج کرا دیے ہیں، ٹریکٹر چلا کر اس کی فصل اجاڑ دی اور مکان بھی گرا دیا،بے سہارا اور غریب ہوں، قانون بھی تحفظ فراہم نہیں کررہا ہے ،اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ مقدمات کی تحقیقات کر کے خارج کیے جائیں اور اسے تحفظ فراہم کیا جائے بصورت دیگر وہ بچوں کے ہمراہ ڈی پی او آفس کے سامنے دھرنا دینے پر مجبور ہو جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سبزیاں ، پھل مقررہ نرخوں کے برعکس فروخت ، خریدا رپریشان

پاکستان نے 4 گھنٹے میں بھارتی تکبر خاک میں ملا دیا : احمد ملک

منصوبوں کی تکمیل کیلئے مقررہ ٹائم لائن پر عمل کی ہدایت

پولیس ڈیپارٹمنٹ ، آئی ٹی سنٹر میں اشتراک کا معاہدہ

پاکستان میں مغربی تہذیب کی کوئی گنجائش نہیں :جماعت اسلامی

اسرائیلی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے :مولاناامجد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر