رشتہ داروں نے بیوہ کا جینا عذاب بنا دیا، جھوٹے مقدمات درج
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر)چاہ لوہار والا موضع پتل کی رہائشی رخسانہ بی بی بیوہ غلام یاسین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ اس کے رشتہ داروں نے اس کا جینا دوبھر کر رکھا ہے۔۔۔
اس کے چار بچے ہیں ،ایک بیٹا اور بیٹی آنکھوں سے معذور ہیں مگر وارڈ نمبر 14 محلہ قاضی والا کے رہائشی محمد اکرم آرائیں اور احمد ایاز اکرم نے اس کے خلاف دو جھوٹے مقدمات درج کرا دیے ہیں، ٹریکٹر چلا کر اس کی فصل اجاڑ دی اور مکان بھی گرا دیا،بے سہارا اور غریب ہوں، قانون بھی تحفظ فراہم نہیں کررہا ہے ،اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ مقدمات کی تحقیقات کر کے خارج کیے جائیں اور اسے تحفظ فراہم کیا جائے بصورت دیگر وہ بچوں کے ہمراہ ڈی پی او آفس کے سامنے دھرنا دینے پر مجبور ہو جائے گی۔