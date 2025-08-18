صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
بستی شینہ مار میں ریلی پاک فوج کو خراجِ تحسین

وہاڑی (خبرنگار،نمائندہ خصوصی)جشنِ آزادی اور آپریشن بنیان مرصوص میں پاک فوج کی شاندار فتح پر بستی شینہ مار کے مکینوں نے ریلی نکالی جس میں نوجوانوں، سول سوسائٹی نمائندوں اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔

 شرکاء نے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج پائندہ باد کے نعرے لگا کر وطن سے محبت کا اظہار کیا۔ مقررین چودھری عبدالوحید، عثمان آرائیں، عثمان جوئیہ، علی شفیق اور دیگر نے کہا کہ پاکستان ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ اور پاک فوج سرحدوں کی محافظ ہے ۔ انہوں نے شہداء پاکستان اور شہداء فوج کو زبردست خراجِ تحسین پیش کیا۔ ریلی بستی شینہ مار سے شروع ہو کر مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی بلدیہ آفس کے سامنے اختتام پذیر ہوئی، راستے میں شہریوں نے شرکاء پر گلپاشی بھی کی۔

 

