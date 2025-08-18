صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ستلج میں نچلے درجے کا سیلاب جاری متعدد بستیاں،فصلیں زیر آب

  • ملتان
ستلج میں نچلے درجے کا سیلاب جاری متعدد بستیاں،فصلیں زیر آب

وہاڑی (خبرنگار)دریائے ستلج میں نچلے درجے کا سیلاب برقرار ہے اور پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ۔

بستی کھوکھراں، جھبیلاں، وسیراں اور مینگلاں والی کے متعدد علاقے زیر آب آ گئے جبکہ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ کئی افراد مال مویشیوں سمیت محفوظ مقامات پر منتقل ہو گئے تاہم درجنوں خاندان اب بھی گھروں میں محصور ہیں۔ اسلام ہیڈ ورکس پر پانی کی آمد 31 ہزار 201 اور اخراج 29 ہزار 301 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے ۔ محکمہ آبپاشی کے مطابق دو روز میں پانی کی آمد میں 4 سے 6 ہزار کیوسک اضافہ ہوا ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے متاثرہ علاقوں میں فلڈ ریلیف کیمپس قائم کر دیے ہیں جبکہ ریسکیو 1122، محکمہ مال اور محکمہ صحت کی ٹیمیں صورتِ حال کی نگرانی کر رہی ہیں۔

 

