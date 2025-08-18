ڈیزل کی قیمتوں میں نمایا ں کمی مگر ٹرانسپورٹ کرائے برقرار
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈیزل کی قیمتوں میں نمایاں کمی کے باوجود پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کمی نہ ہو سکی جس پر شہریوں نے شدید احتجاج کیا ہے ۔
عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے ڈیزل سستا کر کے ریلیف فراہم کیا مگر ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں ردوبدل نہ کیا۔ شہری مہنگے کرایوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور انتظامیہ کی خاموشی سے ٹرانسپورٹرز منافع خوری جاری رکھے ہوئے ہیں۔مسافروں نے کہا کہ اگر فوری کارروائی نہ کی گئی تو احتجاجی دائرہ وسیع ہو سکتا ہے ، شہروں کے درمیان اور اندرون شہر چلنے والی ویگنوں اور بسوں کے کرائے جوں کے توں ہیں بلکہ بعض مقامات پر اضافہ بھی دیکھنے میں آیا ہے ۔شہریوں کا کہنا تھا کہ ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ صرف کسانوں یا ٹرانسپورٹروں کو نہیں بلکہ عام عوام کو بھی ملنا چاہیے کیونکہ یہی طبقہ روزانہ سفر کرتا ہے ۔ عوام نے مطالبہ کیا کہ کرایوں کی نئی فہرست فوری جاری کی جائے اور خلاف ورزی پر سخت قانونی کارروائی کی جائے ۔