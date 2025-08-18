بشیری اور ساقی گینگ کے چھ ارکان گرفتار
میلسی (نامہ نگار )بشیر عرف بشیری گینگ اور ساقی گینگ کے چھ ارکان گرفتار۔ ڈی ایس پی میلسی سعید احمد سیال کی سربراہی میں پولیس ٹیم نے کارروائی کے دوران پانچ لاکھ 18 ہزار روپے نقدی،ایک پستول،موٹر سائیکل اور دیگر مالِ مسروقہ بھی برآمد کیا،ملزموں سے مزید تفتیش جاری ہے ۔
