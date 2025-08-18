صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ انہار کی غفلت، نہروں کے پشتے کمزور، کسان پریشان

  • ملتان
محکمہ انہار کی غفلت، نہروں کے پشتے کمزور، کسان پریشان

وہاڑی (نمائندہ خصوصی)محکمہ انہار ویسٹرن بار ڈویژن کے افسروں کی مبینہ غفلت اور لاپرواہی کے باعث اللہ باد مائنر، غلام واہ مائنر اور دھلو مائنر سمیت مختلف نہروں اور راجباہوں کے پشتے انتہائی کمزور ہو گئے ہیں۔

 نہروں میں دریائی بوٹیوں کی بھرمار کسی بھی بڑے سانحے کا سبب بن سکتی ہے ۔ گزشتہ ہفتے غلام واہ نہر دولت آباد کے قریب ٹوٹ گئی جس کے نتیجے میں سینکڑوں ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں تباہ ہوگئیں، مگر محکمہ انہار کے ذمہ داروں نے نہ تو پشتے مضبوط کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی صفائی کے انتظامات کئے ۔کاشتکار تنظیموں کے رہنما راؤ لیاقت تبسم، راؤ عمر نفیس، سابق کونسلر راؤ سلیم اور محمد احمد گجر نے شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ نہروں کی صفائی نہ ہونے سے ایک طرف فصلیں تباہ ہونے کے خدشات ہیں جبکہ دوسری جانب ٹیلوں کے کسان پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں، کیونکہ پانی اپنی مکمل مقدار میں آخری کناروں تک نہیں پہنچ رہا۔ اس صورتحال نے کاشتکاروں کی معاشی حالت اور زرعی پیداوار کو بری طرح متاثر کیا ہے ۔انہوں نے سیکرٹری انہار اور چیف انجینئر سے مطالبہ کیا کہ نہروں کی فوری صفائی اور پشتوں کی مضبوطی کے اقدامات کئے جائیں، بصورت دیگر کسان احتجاج پر مجبور ہوں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

چینی بحران ختم نہ ہوسکا ، بلیک میں فروخت

سیلاب سے نمٹنے کیلئے تمام محکمے مکمل تیار رہیں،خالد گورائیہ

پٹرولیم مصنوعات کے غیر قانونی کاروبار کیخلاف کریک ڈاؤن

انٹر ڈسٹرکٹ کلب کراٹے چمپئن شپ کا انعقاد

عوام کے جان و مال کا تحفظ ‘ امن پولیس کی ذمہ داری :ڈی پی او

خواتین مریم نواز کے انقلابی اقدامات کو تحسین کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں، شازیہ بانو

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر