پنجاب فوڈ اتھارٹی کی خانیوال و وہاڑی میں بڑی کارروائیاں

  • ملتان
ملتان،ڈیرہ غازیخان(لیڈی رپورٹر،ڈسٹرکٹ رپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی نے خانیوال اور وہاڑی میں کارروائیاں کرتے ہوئے غیر معیاری و ملاوٹی خوراک تیار کرنے والے یونٹس کو سیل کر دیا۔

 کبیروالا میں جوس پلانٹ اور وہاڑی میں دیسی گھی بنانے والے یونٹ سے بڑی مقدار میں ناقص اشیاء برآمد ہوئیں۔ڈائریکٹر آپریشنز زبیر احمد اعجاز اور ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشنز عامر افتخار کی سربراہی میں کبیر والا روڈ پر الائیڈ سکول کے قریب جوس پلانٹ کا معائنہ کیا گیا۔ انسپکشن کے دوران رنگ بدلا ہوا، فنگس اور حشرات زدہ سولہ ہزار سے زائد کلو مینگو پلپ برآمد کیا گیا جو انسانی صحت کے لئے مضر ثابت ہو سکتا تھا۔ فوڈ اتھارٹی ٹیم نے موقع پر ہی تمام مینگو پلپ تلف کر دیا۔اسی طرح وہاڑی میں چلڈرن پارک کے قریب ڈیری مینوفیکچرنگ یونٹ کی انسپکشن کی گئی۔ سیمپلنگ کے دوران دیسی گھی فیل پایا گیا اور ثابت ہوا کہ گھی کی تیاری میں غیر معیاری اجزاء استعمال کئے جا رہے ہیں۔ کارروائی کے دوران 700 کلو ملاوٹی دیسی گھی تلف کر دیا گیا، جبکہ فوڈ بزنس مالکان کے خلاف ایف آئی آر درج کروا دی گئی۔ یونٹ کی پروڈکشن کو فوری طور پر بند کر دیا گیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کا کہنا ہے کہ صحت دشمن عناصر کے خلاف صوبہ بھر میں فوڈ سیفٹی ٹیمیں متحرک ہیں اور عوام کو معیاری و محفوظ خوراک کی فراہمی کے لئے بلاامتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی خصوصی ہدایات پرڈائریکٹر آپریشنز ساؤتھ شہزاد خان مگسی کا ٹیم کے ہمراہ راجن پور میں مختلف فوڈ پوائنٹس کا معائنہ،کریانہ سٹور مالک کیخلاف مقدمہ درج،2 ملک شاپس،ڈسٹری بیوٹر یونٹ کو 1 لاکھ 20 ہزارروپے کے جرمانے عائد،1500 لٹر غیر معیاری دودھ،1300 پیکٹس ملاوٹی مرچیں،30 کلو دہی تلف،کارروائیاں لاری اڈا کوٹ مٹھن،کچہری چوک،موتی مسجد کے قریب کی گئیں۔

 

