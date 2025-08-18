رحیمیہ علومِ قرآنیہ ٹرسٹ کے زیراہتمام یوم آزادی سیمینار
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)ادارہ رحیمیہ علومِ قرآنیہ ٹرسٹ لاہور کے زیراہتمام پاکستان کے 78ویں یومِ آزادی پر آزادی سیمینار منعقد ہوا۔
مہمانِ خصوصی ڈویژنل منتظم ملتان ڈویژن سفیان مسعود تھے ۔ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آزادی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے جس کی ناقدری کرنے والی اقوام غلامی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ قوم کی اصل آزادی کا معیار سیاسی، معاشی اور معاشرتی خودمختاری ہے ، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے فیصلے آزاد ہیں یا عالمی ادارے طے کرتے ہیں۔