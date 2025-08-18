صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کیلئے بروقت حفاظتی اقدامات کی ہدایت

  • ملتان
ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کیلئے بروقت حفاظتی اقدامات کی ہدایت

وہاڑی (خبرنگار ،نمائندہ خصوصی)ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو بابر سلیمان کی زیر صدارت بارشوں اور متوقع سیلاب کے پیش نظر اجلاس کا انعقاد کیا گیا ،اجلاس میں پیشگی اقدامات بارے بریفنگ دی گئی۔

ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر بابر سلیمان نے تمام متعلقہ محکموں کوالرٹ رہنے اور بروقت حفاظتی اقدامات کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ اسسٹنٹ کمشنرز گاؤں کی سطح پر کمیٹیوں کو فعال کریں ،نمبرداروں سے رابطہ رکھیں اور فیلڈ میں ریونیو سٹاف کی دستیابی یقینی بنائیں ، ریسکیو 1122 کے ساتھ اسسٹنٹ کمشنرز اور ریونیو فیلڈ سٹاف رابطے میں رہیں ، تمام متعلقہ محکموں کی طرف سے فلڈ ریلیف کیمپس قائم کر دئیے گئے ہیں۔

 

