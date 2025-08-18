کیمسٹ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن کا جمعرات کو ہڑتال کا اعلان
میاں چنوں (تحصیل رپورٹر) میاں چنوں میں گزشتہ دو روز سے فارمیسی اور میڈیکل سٹورز پر ہونے والی ڈکیتی کی وارداتوں پر کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن میاں چنوں کا ہنگامی اجلاس ہوا۔۔۔
جس میں فیصلہ کیا گیا کہ اگر ملزمان کو 20 اگست بروز بدھ تک گرفتار نہ کیا گیا تو 21 اگست بروز جمعرات ہڑتال کی جائے گی تفصیلات کے مطابق کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن کے ہنگامی اجلاس کی صدارت چوہدری افتخار نے کی ۔ اجلاس میں فارمیسی پر ہونے والی ڈکیتیوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس میں مسلسل ڈکیتی کی وارداتوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فیصلہ کیا گیا کہ اگر پولیس نے 20 اگست بروز بدھ تک ہمارے ملزمان گرفتار نہ کیے گئے تو 21 اگست بروز جمعرات کو مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی۔ اور اسکی تمام تر ذمہ داری انتظامیہ پر ہوگی