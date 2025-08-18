صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کیمسٹ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن کا جمعرات کو ہڑتال کا اعلان

  • ملتان
کیمسٹ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن کا جمعرات کو ہڑتال کا اعلان

میاں چنوں (تحصیل رپورٹر) میاں چنوں میں گزشتہ دو روز سے فارمیسی اور میڈیکل سٹورز پر ہونے والی ڈکیتی کی وارداتوں پر کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن میاں چنوں کا ہنگامی اجلاس ہوا۔۔۔

جس میں فیصلہ کیا گیا کہ اگر ملزمان کو 20 اگست بروز بدھ تک گرفتار نہ کیا گیا تو 21 اگست بروز جمعرات ہڑتال کی جائے گی تفصیلات کے مطابق کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن کے ہنگامی اجلاس کی صدارت چوہدری افتخار نے کی ۔ اجلاس میں فارمیسی پر ہونے والی ڈکیتیوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس میں مسلسل ڈکیتی کی وارداتوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فیصلہ کیا گیا کہ اگر پولیس نے 20 اگست بروز بدھ تک ہمارے ملزمان گرفتار نہ کیے گئے تو 21 اگست بروز جمعرات کو مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی۔ اور اسکی تمام تر ذمہ داری انتظامیہ پر ہوگی

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

چینی بحران ختم نہ ہوسکا ، بلیک میں فروخت

سیلاب سے نمٹنے کیلئے تمام محکمے مکمل تیار رہیں،خالد گورائیہ

پٹرولیم مصنوعات کے غیر قانونی کاروبار کیخلاف کریک ڈاؤن

انٹر ڈسٹرکٹ کلب کراٹے چمپئن شپ کا انعقاد

عوام کے جان و مال کا تحفظ ‘ امن پولیس کی ذمہ داری :ڈی پی او

خواتین مریم نواز کے انقلابی اقدامات کو تحسین کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں، شازیہ بانو

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر