ویمن ڈیجیٹل سکلز پروگرام ، اضلاع کی تقسیم ختم ، درخواست د ینے میں مشکلات

  • ملتان
ویمن ڈیجیٹل سکلز پروگرام ، اضلاع کی تقسیم ختم ، درخواست د ینے میں مشکلات

ملتان (خصوصی رپورٹر )ویمن ڈیجیٹل سکلز پروگرام میں اضلاع کی تقسیم ختم کردی گئی، دوبارہ درخواست دینے والی امیدواروں کو مشکلات کا سامناتفصیل کے مطابق پنجاب حکومت کی طرف سے خواتین کو گھر بیٹھے فری آن لائن ٹریننگ حاصل کرنے کا موقع دیا گیا تھا۔۔۔

 اور گھر بیٹھے پیسے کمانے کے لئے چھ ماہ کی فری ٹریننگ ایک لاکھ 50 ہزار مالیت کا فری کمپیوٹر ،چھ ماہ تک فری انٹرنیٹ پیکیج ،30 ہزار روپے وظیفہ اور انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ دیا جانا تھا اس پروگرام میں صرف فی میل اپلائی کر سکتی ہیں جس کی آخری تاریخ 18اگست مقرر کی گئی تھی، اس پروگرام کے شروع میں دیہی علاقوں کی اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین کے لئے ڈیجیٹل سکلز پروگرام کے اعلان کی ذمہ داری پی ایس ڈی ایف (پنجاب سکلز ڈویلپمنٹ فنڈ) کو دی گئی تھی، جس نے پہلے رواں برس فروری کے مہینے میں درخواستیں طلب کیں۔پروگرام کے مطابق دیہی علاقوں کی ایسی خواتین جو 16 سولہ تعلیم اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں واقع ضلع کونسل کی حدود واقع یونین کونسل کی رہائشی ہوں درخواست دینے کی اہل تھیں، جن کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ، کونٹینٹ کریئشن، ای کامرس، انگلش لینگوئج اور پروڈکٹ ڈویلپمنٹ کی آن لائن تربیت دینی تھی یہ پروگرام 3 فیز میں مکمل ہونا تھا، فیز 1 میں لودھراں، بہاولپور، فیصل آباد، سرگودھا اور گوجرانوالہ کے اضلاع شامل تھے ۔ جہاں کلاسز کا آغاز 15 مارچ سے ہونا تھا اس کی کلاسز 1 ماہ تاخیر سے شروع ہوئیں گوجرانوالہ میں 17 اپریل، فیصل آباد میں 15 مئی، سرگودھا میں 23 مئی، بہاولپور میں 30 مئی جبکہ لودھراں میں 16 جون کو ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز تقسیم کرنے کی تقریبات منعقد کی گئیں دوسرے فیز کا آغاز 15 اپریل سے ہونا تھا، مگریہ فیز شروع ہی نا ہوسکا اور رواں ماہ کے آغاز میں پھر دوبارہ بذریعہ اشتہار درخواستیں طلب کرلی گئیں، جس میں اضلاع کی تقسیم ختم کردی گئی ہے اور امیدواروں کو دوبارہ سے درخواست دینے کا کہاگیا مگر ان خواتین کی درخواستیں آن لائن جمع نہ ہوسکیں ان کوبار بار ایرر کاسامنا کرنا پڑا کہ آپ کی یونین کونسل شہری علاقے میں ہے حالانکہ وہ ڈسٹرکٹ کونسل کی حدود میں واقع تھیں جس کا باقاعدہ نوٹیفکیشن محکمہ لوکل گورنمنٹ کی جانب سے ہوا ہے اور انہی یونین کونسل کے چیئرمین بالترتیب ضلع کونسل کے چیئرمین اور وائس چیئرمین منتخب ہوئے تھے ، ان امیدوران نے جب پی ایس ڈی ایف حکام سے بذریعہ فون کال کرکے ساری بات بتائی گئی تو انہوں نے کہا ہم کام کر رہے ہیں آپ دوبارہ اپلائی کردیں ۔

 

