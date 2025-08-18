25 ارب لاگت سے وہاڑی روڈ کی تعمیر کا آغاز
ملتان،وہاڑی ( وقائع نگار خصوصی،نمائندہ خصوصی )کمشنر ملتان ڈویژن عامر کریم خاں نے کہا ہے کہ وزیراعلیٰ نے ملتان ڈویژن کے باسیوں کا دیرینہ مطالبہ پورا کردیا ہے ۔95 کلومیٹر طویل اور 25 ارب روپے کی لاگت سے وہاڑی روڈ کی تعمیر کا آغاز کیا جاچکا ہے ۔
منصوبے کی بروقت اور معیاری تکمیل حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے ۔ اس منصوبے کی تکمیل سے تینوں اضلاع کے عوام کو بہتر سفری سہولیات میسر آئیں گی جبکہ روزانہ 24 ہزار سے زائد افراد مستفید ہوں گے ،M4 موٹر وے سے اضلاع منسلک ہونگے ،خطے کی معیشت کو فروغ ملے گا۔کمشنر عامر کریم خاں نے ملتان، خانیوال اور وہاڑی اضلاع میں جاری سڑک پر تعمیراتی سرگرمیوں کا معائنہ کیا اور افسروں کو ہدایت دی کہ سڑک کی تعمیر کے ساتھ بس شیڈز اور نکاسی آب کا خصوصی نظام بھی بنایا جائے تاکہ آبادی والے علاقوں میں بارش کے پانی سے سڑک کو نقصان نہ پہنچے ۔ انہوں نے کہا کہ سڑک کی بحالی اور اضافی کیرج وے کی تعمیر ایک ساتھ جاری ہے اور فنڈز کی فراہمی حکومت پنجاب کی جانب سے یقینی بنائی جا رہی ہے ۔کمشنر نے ترقیاتی کام کی رفتار مزید تیز کرنے اور معیار پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ وہاڑی روڈ کی تکمیل سے ملتان ڈویژن کے عوام کا دیرینہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا۔کمشنر ملتان ڈویژن عامر کریم خاں نے کہا ہے کہ شہر اولیاء میں یادگاروں کی تعمیر کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے تاکہ ملتان کی تاریخی اور ثقافتی شناخت کو مزید اجاگر کیا جا سکے ۔ اسی سلسلے میں ہائی کورٹ چوک پر نجی شعبے کے اشتراک سے تیار کی جانے والی خوبصورت یادگار مکمل کر لی گئی ہے جس کا باقاعدہ افتتاح کمشنر ملتان عامر کریم خاں نے کیا۔ یہ شہر اولیاء میں تعمیر ہونے والی پانچویں یادگار ہے جسے آئی ڈیپ کے تیار کردہ خوبصورت ڈیزائن کے مطابق تعمیر کیا گیا ہے ۔افتتاحی تقریب میں ڈپٹی کمشنر ملتان وسیم حامد سندھو، خواجہ انیس، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ابو بکر، خواجہ محمد یونس اور سول سوسائٹی کے نمائندگان نے شرکت کی۔ اس موقع پر کمشنر عامر کریم خاں نے کہا کہ بیوٹیفکیشن اور یادگاروں کی تعمیر ملتان کی پہچان کو مزید نکھارنے کا ذریعہ ہے ۔