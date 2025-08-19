صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
غفلت برتنے پر میپکو کے دو اہلکار معطل، انکوائری شروع

ملتان (خصوصی رپورٹر)میپکو میاں چنوں ڈویژن کے ایگزیکٹو انجینئر ثاقب سلیمان نے محکمانہ فرائض میں غفلت پر دو اہلکاروں کو معطل کر دیا۔۔۔

معطل ہونے والوں میں فرسٹ سب ڈویژن میاں چنوں کے لائن سپرنٹنڈنٹ گریڈ ون شوکت علی اور لائن مین گریڈ ون افضل معین شامل ہیں۔ ایکسین ایم اینڈ ٹی خانیوال ڈویژن کی رپورٹ کے مطابق دونوں اہلکاروں نے غیر قانونی طور پر بجلی بحال کی جس پر انہیں فوری طور پر ڈویژنل آفس رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ۔ معطل اہلکاروں کو اٹیچ کر کے ان کے خلاف پاکستان واپڈا ای اینڈ ڈی رولز 1978ء کے تحت کارروائی شروع کر دی گئی ہے ۔

 

