مختلف واقعات میں دیوار اور چھت گرنے سے تین افراد زخمی
ملتان(کرائم رپورٹر) بارش کے باعث گھر کی دیوار اور چھت گرنے کے مختلف واقعات میں تین افراد زخمی ہوگئے ۔۔۔۔
بنگل والہ کا رہائشی آصف اپنے گھر میں موجود تھا کہ تیز بارش کی وجہ سے گھر کی دیوار گرگئی جس کی زد میں آکر آصف زخمی ہوگیا جسے علاج معالجہ کیلئے ریسکیو1122نے سول ہسپتال شجاع آباد لایا گیا جبکہ بستی راموں والا میں محمد اصغر اور اللہ وسایا اینٹوں کے بھٹہ میں کمرے میں سوئے تھے کہ بارش کی وجہ سے کمرے کی چھت گرگئی جس کے ملبہ تلے دب کر دونوں شدید زخمی ہوگئے ۔ریسکیو1122نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر امدادی سرگرمیاں کرتے ہوئے دونوں افراد کو ملبہ تلے سے باہر نکالا اور ابتدائی طبی امداد کے بعد تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کیا ۔