کلینک آن وہیلز پروگرام ، عوام کودہلیز پر طبی سہولتیں فراہم

  • ملتان
ملتان (وقائع نگار خصوصی) کمشنر ملتان ڈویژن عامر کریم خاں کی زیر صدارت کلینک آن وہیلز پروگرام کے حوالے سے اجلاس۔۔۔

 کمشنر آفس میں منعقد ہوا جس میں محکمہ صحت کے افسران اور اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز شریک ہوئے ۔ کمشنر نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کے عوام دوست اقدام کلینک آن وہیلز پروگرام کے تحت شہریوں کو علاج کی سہولتیں ان کی دہلیز پر فراہم کی جارہی ہیں جس سے تحصیل ہیڈکوارٹرز اور بنیادی مراکز صحت پر مریضوں کا بوجھ کم ہوا ہے ۔انہوں نے بتایا کہ موبائل کلینکس مقررہ شیڈول کے مطابق یونین کونسلز کا دورہ کرکے شہریوں کو بروقت اور معیاری سہولتیں فراہم کررہے ہیں۔ ان کلینکس میں طبی معائنہ، بنیادی ٹیسٹ، ادویات، الٹراساؤنڈ، زچگی کا معائنہ، بچوں کو حفاظتی ٹیکے ، ہیپاٹائٹس، ملیریا اور شوگر ٹیسٹ، غذائی کمی کی جانچ اور فیملی پلاننگ سے متعلق آگاہی دی جارہی ہے ۔کلینک آن وہیلز گاڑیوں میں میڈیکل افسر، ایل ایچ وی، مڈوائف، ڈسپنسر اور دیگر عملہ تعینات ہے جبکہ 28 اقسام کی ادویات دستیاب ہیں۔ کمشنر نے تمام گاڑیوں کی جیو ٹیگنگ کرنے کی ہدایت بھی دی۔اجلاس کو بتایا گیا کہ ضلع ملتان میں 24 دیہی وہیکلز، چار ایف ایم ایچ یو اور چار الٹراساؤنڈ گاڑیاں، ضلع خانیوال میں 22 وہیکلز، ضلع لودھراں میں 14 بولان اور دیگر گاڑیاں جبکہ ضلع وہاڑی میں 19 پیسنجر وین اور تین الٹراساؤنڈ وہیکلز فنکشنل ہیں۔ اجلاس میں اضلاع کے چیف ایگزیکٹو ہیلتھ بھی شریک ہوئے ۔

 

