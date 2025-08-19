تاجروں کے مسائل کے حل کیلئے کوشاں ہیں، چودھری حنیف
ملتان (لیڈی رپورٹر)چیئرمین تاجر اتحاد پاکستان چودھری محمد حنیف نے کہا کہ تنظیم تاجروں کے مسائل کے حل اور۔۔۔
ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہد کر رہی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ تاجر برادری ملکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے ، اتحاد و اتفاق کے ذریعے ہم شہر کو خوشحال بنانے میں کامیاب ہوں گے ۔ یومِ آزادی پر ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار بھرپور انداز میں ادا کریں۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے یوم آزادی کے حوالے سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تقریب میں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی معزز شخصیات کی دستار بندی کی گئی۔