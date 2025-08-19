صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تاجروں کے مسائل کے حل کیلئے کوشاں ہیں، چودھری حنیف

  • ملتان
تاجروں کے مسائل کے حل کیلئے کوشاں ہیں، چودھری حنیف

ملتان (لیڈی رپورٹر)چیئرمین تاجر اتحاد پاکستان چودھری محمد حنیف نے کہا کہ تنظیم تاجروں کے مسائل کے حل اور۔۔۔

 ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہد کر رہی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ تاجر برادری ملکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے ، اتحاد و اتفاق کے ذریعے ہم شہر کو خوشحال بنانے میں کامیاب ہوں گے ۔ یومِ آزادی پر ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار بھرپور انداز میں ادا کریں۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے یوم آزادی کے حوالے سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تقریب میں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی معزز شخصیات کی دستار بندی کی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

نرخ نامہ نظر انداز،برائلر مرغی کا گوشت120روپے کلو تک مہنگا فروخت،شہری پریشان

سیالکوٹ:واٹر سپلائی اور سینی ٹیشن کی سروسز واسا کے سپرد

آئس فروشوں نے سرکاری سکولوں کو ٹریننگ سنٹر بنا لیا

حافظ آباد:جگانوالہ روڈ دوران تعمیر ٹوٹ پھوٹ کا شکار

صوبائی وزیر شافع حسین کی ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او گجرات سے ملاقات

گوندل روڈ کی ازسرنوتعمیر کے دوران بے ضابطگیاں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس