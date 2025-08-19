صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نشتر ایمرجنسی کی لفٹ غیر فعال، مریضوں کو شدید مشکلات

  • ملتان
نشتر ایمرجنسی کی لفٹ غیر فعال، مریضوں کو شدید مشکلات

ملتان (لیڈی رپورٹر) نشتر ہسپتال ملتان کے شعبہ ایمرجنسی کی لفٹ کئی ماہ سے غیر فعال ہونے پر مریضوں اور۔۔۔

 لواحقین شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ اس صورتحال پر سرائیکستان نوجوان تحریک کے رہنما مظہر عباس کات نے ویڈیو سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کرتے ہوئے بتایا کہ روزانہ ہزاروں مریض ایمرجنسی میں لائے جاتے ہیں جن میں زخمی اور شدید زخمی افراد کو اوپر کی منزلوں پر منتقل کرنے کے لئے گھنٹوں سٹریچر اور ویل چیئر کا انتظار کرنا پڑتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے ہسپتال میں ایمرجنسی اور آؤٹ ڈور میں لفٹ کا فعال نہ ہونا افسوس ناک ہے ۔ اگر مطالبہ نہ مانا گیا تو تحریک بھرپور احتجاج کرے گی۔دوسری جانب ایمرجنسی ذرائع کے مطابق مخیر حضرات کے تعاون سے لگائی گئی کارگو لفٹ کو مریضوں کی منتقلی کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، تاہم متعدد حادثات کے باعث اس پر مریضوں کا لے جانا روک دیا گیا اور لفٹ غیر فعال ہوگئی۔ انتظامیہ کو آگاہ کرنے کے باوجود نئی لفٹ کی تنصیب کے حوالے سے اب تک کوئی سنجیدہ اقدام سامنے نہیں آیا۔

 

