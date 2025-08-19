صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یو سی 37فاروق پورہ چوک میں ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح

  • ملتان
یو سی 37فاروق پورہ چوک میں ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح

ملتان (لیڈی رپورٹر) یونین کونسل نمبر 37 فاروق پورہ چوک میں رکن صوبائی اسمبلی پنجاب سلمان نعیم کے فنڈز سے تعمیر و ترقی کے منصوبوں کا افتتاح کیا گیا۔۔۔۔

 افتتاح سماجی رہنما اور ایم پی اے سلمان نعیم کے والد شیخ نعیم نے کیا۔اس موقع پر رانا عدیل، وسیم اکرم میو، نیاز بھٹہ، اسرار عباسی، الطاف بلوچ، عبدالعیلیم شاہ، رانا ذوالفقار، عمر یوسف بھٹہ اور شاہد خان سمیت اہلِ علاقہ کی بڑی تعداد موجود تھی۔ شرکاء نے کہا کہ ان منصوبوں سے علاقے کے بنیادی مسائل حل ہوں گے اور شہری سہولتوں سے بہتر طور پر مستفید ہوں گے ۔ شیخ نعیم نے کہا کہ عوامی خدمت ہی ہمارا مشن ہے اور ایم پی اے سلمان نعیم نے ہمیشہ عوام کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ فاروق پورہ چوک سمیت یونین کونسل نمبر 37 کے مختلف علاقوں میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہیں اور عوام جلد ان کے مثبت نتائج دیکھیں گے ۔ عوام نے ہمیشہ سلمان نعیم پر اعتماد کیا ہے اور یہ اعتماد عملی اقدامات کے ذریعے پورا کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم، صحت، صفائی اور سڑکوں کی تعمیر سمیت ہر مسئلے کے حل کے لیے کاوشیں جاری ہیں۔

 

