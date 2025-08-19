ڈپٹی رجسٹرارنذیر چشتی این ایف سی انسٹی ٹیوٹ سے مستعفی
ملتان (خصوصی رپورٹر)زکریا یونیورسٹی کے سابق ڈپٹی رجسٹرار لیگل نذیر چشتی نے این ایف سی انسٹی ٹیوٹ ملتان سے استعفیٰ دے دیا۔۔۔۔
وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ڈیلی ویجز پر انسٹی ٹیوٹ میں خدمات سرانجام دے رہے تھے ،تاہم نئے قانون کے اطلاق کے بعد عہدہ چھوڑ دیا۔ این ایف سی حکام کے مطابق نذیر چشتی نے ڈپٹی رجسٹرار (قانونی و جنرل)کے عہدے سے استعفیٰ دیا اور جولائی کی تنخواہ کی پوری رقم ادارے کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دی۔ انہوں نے این ایف سی انسٹی ٹیوٹ کے بجائے زکریا یونیورسٹی سے پنشن لینے کو ترجیح دی ہے اور اس کے بعد ادارے سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہا۔