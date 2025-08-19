سمرا پبلک سکول کے استاد وجاہت حسین کا تبادلہ
ملتان (خصوصی رپورٹر) سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی ریشنلائزیشن پالیسی کے تحت گورنمنٹ سمرا پبلک ہائی سکول ملتان کے۔۔۔
ای ایس ٹی وجاہت حسین کا تبادلہ۔ سرپلس اساتذہ کی ایڈجسٹمنٹ کے نتیجے میں ہونے والے اس تبادلے پر سکول میں ایک مختصر الوداعی تقریب ہوئی۔ اس موقع پر سینئر ہیڈ ماسٹر خالد محمود خان نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ وجاہت حسین کو صحت، عزت اور مزید کامیابیاں عطا فرمائے ۔ دیگر اساتذہ نے بھی ان کی علمی صلاحیتوں، خوش اخلاقی اور سکول سے وابستگی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی کمی ہمیشہ محسوس کی جائے گی۔