نرسنگ طلبہ کو رولنمبر سلپ نہ دینے پروی سی یو ایچ سی کو نوٹس
ملتان (کورٹ رپورٹر) ہائی کورٹ ملتان بینچ کے جج جسٹس سید احسن رضا کاظمی نے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے۔۔۔
وائس چانسلر پروفیسر احسن وحید راٹھور کو نرسنگ طلبہ کو رول نمبر سلپس جاری نہ کرنے پر نوٹس جاری کردیا ہے ۔ یہ درخواست محمد مبین چغتائی، ماہ نور فاطمہ، فضا عروج سمیت 92 پٹیشنرز کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔سماعت کے دوران پٹیشنرز کے وکیل رانا آصف سعید نے مؤقف اختیار کیا کہ عدالت عالیہ نے 25 جولائی کو طلبہ کو امتحان میں شامل کرنے کا حکم دیا تھا مگر یونیورسٹی نے عملدرآمد نہیں کیا۔ بعض امیدواروں کو زبردستی یہ تحریر دینے پر مجبور کیا گیا کہ انہوں نے رٹ دائر نہیں کی۔ اسی بنیاد پر انہیں رول نمبر سلپ جاری کی گئی۔عدالت کو بتایا گیا کہ یونیورسٹی نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا لیکن نہ تو حکم امتناعی ملا اور نہ ہی اپیل کا رجسٹریشن نمبر بتایا جا سکا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ فیصلے پر ہر صورت عملدرآمد کیا جائے ۔واضح رہے کہ رحمٰن کالج آف نرسنگ خانیوال کے 92 طلبہ نے امتحان کے لیے اپلائی کیا تھا۔ یونیورسٹی کا مؤقف تھا کہ کالج کے ساتھ کوئی ٹیچنگ اسپتال منسلک نہیں، اس لیے طلبہ کو امتحان دینے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ تاہم عدالت نے یہ مؤقف مسترد کردیا۔ طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد بھی عدالت میں موجود تھی۔