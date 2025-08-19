صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نرسنگ طلبہ کو رولنمبر سلپ نہ دینے پروی سی یو ایچ سی کو نوٹس

  • ملتان
نرسنگ طلبہ کو رولنمبر سلپ نہ دینے پروی سی یو ایچ سی کو نوٹس

ملتان (کورٹ رپورٹر) ہائی کورٹ ملتان بینچ کے جج جسٹس سید احسن رضا کاظمی نے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے۔۔۔

 وائس چانسلر پروفیسر احسن وحید راٹھور کو نرسنگ طلبہ کو رول نمبر سلپس جاری نہ کرنے پر نوٹس جاری کردیا ہے ۔ یہ درخواست محمد مبین چغتائی، ماہ نور فاطمہ، فضا عروج سمیت 92 پٹیشنرز کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔سماعت کے دوران پٹیشنرز کے وکیل رانا آصف سعید نے مؤقف اختیار کیا کہ عدالت عالیہ نے 25 جولائی کو طلبہ کو امتحان میں شامل کرنے کا حکم دیا تھا مگر یونیورسٹی نے عملدرآمد نہیں کیا۔ بعض امیدواروں کو زبردستی یہ تحریر دینے پر مجبور کیا گیا کہ انہوں نے رٹ دائر نہیں کی۔ اسی بنیاد پر انہیں رول نمبر سلپ جاری کی گئی۔عدالت کو بتایا گیا کہ یونیورسٹی نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا لیکن نہ تو حکم امتناعی ملا اور نہ ہی اپیل کا رجسٹریشن نمبر بتایا جا سکا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ فیصلے پر ہر صورت عملدرآمد کیا جائے ۔واضح رہے کہ رحمٰن کالج آف نرسنگ خانیوال کے 92 طلبہ نے امتحان کے لیے اپلائی کیا تھا۔ یونیورسٹی کا مؤقف تھا کہ کالج کے ساتھ کوئی ٹیچنگ اسپتال منسلک نہیں، اس لیے طلبہ کو امتحان دینے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ تاہم عدالت نے یہ مؤقف مسترد کردیا۔ طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد بھی عدالت میں موجود تھی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پارکنگ کمپنی: کرپشن جاری، پرکشش سیٹوں پر سفارشی براجمان، اصلاحات نہ ہوسکیں

وفاقی وزیر منصوبہ بندی کاملت ٹریکٹرز پلانٹ کا دورہ

ناموس رسالت ؐ ایکٹ کو غیرمؤثر نہیں بنانے دینگے : مولانا امجد خان

لاہور میں اگلے سال ٹرام سروس شروع کرنے کا اعلان

لیسکو کا 2025-26 کا 20 ارب 78 کروڑ کا بجٹ منظور

26 اضلاع میں پی ایچ ایز کے قیام پر کام شروع

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس