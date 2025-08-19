صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فاطمہ جناح ٹاؤن الاٹیز کے مسائل فوری حل کرنیکی ہدایت

  • ملتان
فاطمہ جناح ٹاؤن الاٹیز کے مسائل فوری حل کرنیکی ہدایت

ملتان (وقائع نگار خصوصی) ملتان ڈویلپمنٹ اتھارٹی انتظامیہ نے فاطمہ جناح ٹاؤن کے الاٹیز کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے۔۔۔

 اقدامات تیز کر دیے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل ایم ڈی اے رانا سلیم احمد خان نے فاطمہ جناح ٹاؤن کے الاٹیز سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سننے کے بعد موقع پر ہی متعلقہ افسروں کو حل کے لیے احکامات جاری کیے ۔اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ الاٹیز کے مسائل کے مستقل حل کے لیے عملی اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ نئے بجٹ میں فاطمہ جناح ٹاؤن کے پارک کی تعمیر اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے رقم مختص کی گئی ہے ۔ گرین بیلٹ کی بحالی، روڈز کی مرمت اور دیگر سہولیات ایم ڈی اے کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ڈائریکٹر جنرل نے بتایا کہ ٹاؤن میں سکیورٹی کے لیے سکوارڈ کی جانب سے مسلسل پیٹرولنگ کی جا رہی ہے تاکہ رہائشیوں کو پرامن ماحول فراہم کیا جا سکے ۔ انہوں نے الاٹیز کو یقین دہانی کرائی کہ ان کی شکایات کے حل میں کوئی تاخیر نہیں کی جائے گی اور سہولیات کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے گی۔ 

 

