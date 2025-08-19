صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کلین ایئر پروگرام ، کاشتکاروں کو سبسڈی پر سپر سیڈ دینے فیصلہ

  • ملتان
کلین ایئر پروگرام ، کاشتکاروں کو سبسڈی پر سپر سیڈ دینے فیصلہ

ملتان (وقائع نگار خصوصی) وزیر اعلیٰ پنجاب کے ماحول دوست پروگرام ’’پنجاب کلین ایئر پروگرام‘‘ کے تحت کاشتکاروں کو 60 فیصد سبسڈی پر سپر سیڈر اور پاک سیڈر فراہم کیے جائیں گے۔۔۔۔

اس سلسلے میں محکمہ زراعت نے صوبے بھر کے مختلف اضلاع کے کاشتکاروں سے درخواستیں طلب کر لی ہیں۔اہل اضلاع میں لاہور، شیخوپورہ، قصور، ننکانہ صاحب، فیصل آباد، جھنگ، چنیوٹ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، سرگودھا، خوشاب، میانوالی، بھکر، حافظ آباد، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، نارووال، منڈی بہاؤالدین، گجرات، چکوال، جہلم، راولپنڈی، اٹک، ملتان، خانیوال، لودھراں، وہاڑی، ساہیوال، اوکاڑہ، پاکپتن، بہاولپور، بہاولنگر، رحیم یار خان، ڈیرہ غازی خان، مظفرگڑھ اور راجن پور شامل ہیں۔محکمہ زراعت کے مطابق درخواست فارم مقامی محکمہ زراعت (توسیع) کے ضلعی دفاتر سے مفت حاصل کیے جا سکتے ہیں یا محکمہ کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ کاشتکار اپنی مکمل شدہ درخواستیں 15 ستمبر 2025 تک متعلقہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر یا ضلعی ڈائریکٹر زراعت (توسیع) کے دفاتر میں جمع کرا سکتے ہیں۔

 

