مسلم لیگ ن رہنما حاجی عارف بھٹی کی اہلیہ سپرد خاک

  • ملتان
وہاڑی(نمائندہ خصوصی، خبرنگار ) پاکستان مسلم لیگ ن کے بزرگ رہنما حاجی محمد عارف بھٹی مرحوم کی اہلیہ انتقال کر گئیں۔۔۔۔

 مرحومہ کی نماز جنازہ مرکزی جنازہ گاہ میں معروف عالم دین حافظ غلام اللہ محمدی نے پڑھائی جس میں سیاسی، سماجی اور صحافتی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء میں ایم پی اے میاں ثاقب خورشید، سابق ایم این اے طاہر اقبال چوہدری، راؤ نعیم خالد، ایم سرور چوہدری، صدر ارشاد حسین بھٹی، راؤ خلیل میاں ساجد آصف، الحاج محمد اسلم مدنی، عزیز اللہ شاہ، شیخ خالد مسعود، شاہد نیاز چوہدری، راؤ محمد اسحاق، چودھری نوازش علی گوجر، کاشف منور قریشی، مہر محمد یار ، ارسلان سلیم، اے ڈی صابر، ساجد منظور، کاشف علی، چودھری طارق سعید، سہیل بھٹی سمیت دیگر معززین شامل تھے ۔ مرحومہ کی مغفرت کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔

 

