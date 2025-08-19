صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات کیس کے مجرم کو 9سال قید اور80ہزارجرمانہ

  • ملتان
ملتان (کورٹ رپورٹر)ایڈیشنل اینڈ سیشن جج ملتان نے منشیات کیس کے مجرم محمد قربان کو 9 سال قید اور 80 ہزار روپے جرمانہ کی سزا سنادی۔ ۔۔۔

عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے حکم دیا کہ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں مجرم کو مزید 6 ماہ قید بھگتنا ہوگی۔ تفصیل کے مطابق سال 2025 میں تھانہ دہلی گیٹ کے سب انسپکٹر قسور عباس نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے محمد قربان کو گرفتار کیا اور اس کے قبضہ سے 1300 گرام چرس برآمد کی۔ اس واقعہ کا مقدمہ درج کیا گیا۔پولیس نے ٹھوس شواہد اکٹھے کرتے ہوئے تفتیش مکمل کی اور چالان عدالت میں پیش کیا۔ دوران سماعت فریقین کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے جرم ثابت ہونے پر محمد قربان کو سزا سنائی۔عدالتی حکم کے مطابق مجرم اب 9 سال قید کاٹے گا جبکہ جرمانہ نہ دینے پر مزید سزا بھگتنا ہوگی۔ پولیس حکام کے مطابق منشیات کے مقدمات میں سخت سزاؤں سے سماج میں منشیات کے خاتمے میں مدد ملے گی۔

 

