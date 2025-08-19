متعدد وارداتوں ، گھر سے خاتون کی مرغیاں چوری
وہاڑی(نمائندہ خصوصی) ضلع وہاڑی میں چوری اور ڈکیتی کی بڑھتی وارداتوں سے شہری خوف و ہراس میں مبتلا ہوگئے ۔ ۔۔۔
تھانہ سٹی کی حدود میں چور غلام عائشہ کے گھر سے مرغیاں اور 20 سوٹ کینولا چرا کر لے گئے ۔ اسی طرح تھانہ صدر کی حدود سے چور واٹر کولر کا سامان چرا کر فرار ہوگئے جبکہ نامعلوم افراد محمد جاوید سے موبائل فون چھین کر رفوچکر ہوگئے ۔ تھانہ گگو کی حدود میں بھی چوروں نے واردات کرتے ہوئے حفظہ رانی کے بیٹے سے موبائل فون اور نقدی چرا لی۔ نواحی گاؤں 257 ای بی کے قریب دن دیہاڑے بڑی ڈکیتی کی واردات پیش آئی جہاں ادویات کا سیلز مین انصر بسواری موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ تین ڈاکوؤں نے روک کر 70 ہزار روپے نقدی، پرس اور موبائل فون چھین لیا اور موقع سے فرار ہوگئے ۔ پولیس نے تمام واقعات پر الگ الگ مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔