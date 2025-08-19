صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منافع خوروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے :غلام مصطفیٰ

  • ملتان
منافع خوروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے :غلام مصطفیٰ

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) اے ڈی سی جی غلام مصطفیٰ سیہڑ کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کا اجلاس منعقد ہوا۔۔۔۔

 اجلاس میں مجسٹریٹس کی کارکردگی اور اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اے ڈی سی جی نے کہا کہ ناجائز منافع خوروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور کسی کو عوام کا استحصال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس اپنے فیلڈ وزٹس میں اضافہ کریں اور جرمانوں کی شرح بڑھائی جائے تاکہ مہنگائی کے خلاف مؤثر نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ اجلاس میں چینی سمیت دیگر اشیائے ضروریہ کی کنٹرول ریٹ پر فروخت یقینی بنانے پر زور دیا گیا۔ اے ڈی سی جی نے کہا کہ عوام کو ریلیف کی فراہمی حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے اور اس حوالے سے تمام اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

نرخ نامہ نظر انداز،برائلر مرغی کا گوشت120روپے کلو تک مہنگا فروخت،شہری پریشان

سیالکوٹ:واٹر سپلائی اور سینی ٹیشن کی سروسز واسا کے سپرد

آئس فروشوں نے سرکاری سکولوں کو ٹریننگ سنٹر بنا لیا

حافظ آباد:جگانوالہ روڈ دوران تعمیر ٹوٹ پھوٹ کا شکار

صوبائی وزیر شافع حسین کی ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او گجرات سے ملاقات

گوندل روڈ کی ازسرنوتعمیر کے دوران بے ضابطگیاں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس