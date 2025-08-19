منافع خوروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے :غلام مصطفیٰ
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) اے ڈی سی جی غلام مصطفیٰ سیہڑ کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کا اجلاس منعقد ہوا۔۔۔۔
اجلاس میں مجسٹریٹس کی کارکردگی اور اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اے ڈی سی جی نے کہا کہ ناجائز منافع خوروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور کسی کو عوام کا استحصال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس اپنے فیلڈ وزٹس میں اضافہ کریں اور جرمانوں کی شرح بڑھائی جائے تاکہ مہنگائی کے خلاف مؤثر نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ اجلاس میں چینی سمیت دیگر اشیائے ضروریہ کی کنٹرول ریٹ پر فروخت یقینی بنانے پر زور دیا گیا۔ اے ڈی سی جی نے کہا کہ عوام کو ریلیف کی فراہمی حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے اور اس حوالے سے تمام اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔