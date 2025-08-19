وہاڑی پولیس کی بروقت کارروائی، سکول ٹیچر کی رقم برآمد
وہاڑی(نمائندہ خصوصی) ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی محمد افضل کی ہدایت پر ایس ایچ او مترو راؤ سلیمان اور انویسٹی گیشن آفیسر محمد شہباز نے۔۔۔
بروقت کارروائی کرتے ہوئے سکول ٹیچر سے فراڈ کے ذریعے ہتھیائی گئی 45 لاکھ روپے سے زائد رقم برآمد کر کے مدعی کے حوالے کر دی۔ ریکوری ملنے پر مدعی محمد اکبر ولد امام بخش اور ان کے ساتھ لائن سپرنٹنڈنٹ واپڈا صفدر امام، ریونیو آفیسر میپکو ملتان مشتاق خان ڈاہا اور کمرشل سپرنٹنڈنٹ قمر الزمان نے ڈی پی او محمد افضل سے ملاقات کی اور پولیس ٹیم کو پھولوں کے ہار پہنائے ۔ اس موقع پر ڈی پی او محمد افضل نے کہا کہ شہریوں کے جان و مال کی حفاظت پولیس کی اولین ترجیح ہے ۔ ایس ایچ او مترو اور ٹیم نے محنت سے سو فیصد ریکوری کر کے بہترین مثال قائم کی۔ مدعی مقدمہ نے ڈی پی او اور ٹیم کا خصوصی شکریہ ادا کی