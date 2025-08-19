صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی پولیس کی بروقت کارروائی، سکول ٹیچر کی رقم برآمد

  • ملتان
وہاڑی پولیس کی بروقت کارروائی، سکول ٹیچر کی رقم برآمد

وہاڑی(نمائندہ خصوصی) ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی محمد افضل کی ہدایت پر ایس ایچ او مترو راؤ سلیمان اور انویسٹی گیشن آفیسر محمد شہباز نے۔۔۔

 بروقت کارروائی کرتے ہوئے سکول ٹیچر سے فراڈ کے ذریعے ہتھیائی گئی 45 لاکھ روپے سے زائد رقم برآمد کر کے مدعی کے حوالے کر دی۔ ریکوری ملنے پر مدعی محمد اکبر ولد امام بخش اور ان کے ساتھ لائن سپرنٹنڈنٹ واپڈا صفدر امام، ریونیو آفیسر میپکو ملتان مشتاق خان ڈاہا اور کمرشل سپرنٹنڈنٹ قمر الزمان نے ڈی پی او محمد افضل سے ملاقات کی اور پولیس ٹیم کو پھولوں کے ہار پہنائے ۔ اس موقع پر ڈی پی او محمد افضل نے کہا کہ شہریوں کے جان و مال کی حفاظت پولیس کی اولین ترجیح ہے ۔ ایس ایچ او مترو اور ٹیم نے محنت سے سو فیصد ریکوری کر کے بہترین مثال قائم کی۔ مدعی مقدمہ نے ڈی پی او اور ٹیم کا خصوصی شکریہ ادا کی

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سیلاب سے تباہی : فوج نالوں اور دریاؤں پر قبضوں کیخلاف آپریشن کرے : سینیٹ میں تقاریر

چیئر مین سی ڈی اے سے ہا ئی کمشنر بنگلہ دیش کی ملاقات

کچہری ڈسپنسری میں ڈاکٹر ز کی حاضری یقینی بنائی جائے ،کمشنر راولپنڈی

ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سپیشل ایجوکیشن میں یوم آزادی کے حوالے سے تقریب

وزارتِ منصوبہ بندی کی اُڑان اے آئی ٹیکاتھون کا آغاز

آر پی او راولپنڈی کی کھلی کچہری ،شہریوں کی شکایات سنیں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس