میلسی پولیس کی کارروائی، دو گینگز کے 6ملزم گرفتار
وہاڑی، میلسی (خبرنگار ، نمائندہ خصوصی ، نامہ نگار ) ڈی پی او محمد افضل کی ہدایات پر تھانہ سٹی میلسی پولیس نے۔۔۔
جرائم پیشہ گینگز کے خلاف دو کامیاب کارروائیاں کرتے ہوئے دو مختلف گینگز کے چھ ممبران گرفتار کرلیے ۔ پولیس ترجمان کے مطابق پہلی کارروائی میں سرقہ بالجبر گینگ کے تین ملزمان بشیر، شریف اور شکیل کو گرفتار کیا گیا جن سے آٹھ مقدمات ٹریس ہوئے ۔ بشیر عرف بشیری گینگ سے موٹر سائیکل 125، نقدی، دو لاکھ پچانوے ہزار روپے مالیتی سامان اور تین عدد ناجائز پسٹل برآمد ہوئے ۔ دوسری کارروائی میں نقب زنی و سرقہ عام گینگ کے تین ملزمان ثاقب، ذیشان اور لیاقت گرفتار کیے گئے جن سے آٹھ مقدمات ٹریس ہوئے جبکہ دو لاکھ تئیس ہزار روپے مالیتی متفرق سامان، نقدی اور ناجائز اسلحہ پسٹل برآمد ہوا۔ کارروائیوں میں ایس ایچ او مجاہد خان بلوچ اور ٹیم نے حصہ لیا۔ ڈی پی او محمد افضل نے کہا کہ جرائم پیشہ گینگز کے خلاف بلاامتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔